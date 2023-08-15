Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Gurur Veren Başarı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, 28-31 Temmuz 2023 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen İller Arası Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızın emekleri ve azimleriyle elde ettiği bu sonuçlar, takdire değer bir performansın yansımasıydı.

11-12 yaş ferdi kategorisinde yarışan Hifa Elif Kaleli, Türkiye üçüncüsü olarak adını zirveye yazdırdı. Aynı yaş grubunda yarışan Fatmanur Güngör de üçüncülük elde ederek Isparta'nın gururunu taçlandırdı. 13-14 yaş ferdi kategorisinde de Fatmanur Güngör, üst üste başarısıyla dikkat çekti.

13-14 yaş takım kategorisinde ise Zeynep Özcan, Fatmanur Güngör ve Sevde Arısoy'dan oluşan takım, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Büyük Kadınlar takımında ise Menekşe Sude Güngör, Kübra Oğuzoğlu ve Esin Hartuç'un yer aldığı ekip, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu önemli başarıların arkasında sporcumuzun yetenekleri kadar, antrenörlerimiz Gökhan Yayla ve Muhammet Salih Ürem'in katkıları da büyüktü. Kendilerini ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, bu başarının devamını diliyoruz. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın yanındayız ve gelecekte daha büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyoruz.