BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN BERAT

KANDİLİ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yayınladığı Berat Kandili Mesajında; 'Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan'' Berat Kandili'nin aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Bu itibarla tüm İslam âleminin ve Eğirdir'li vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.