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​BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN BERAT KANDİLİ MESAJI

​BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN BERAT KANDİLİ MESAJI
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN BERAT
KANDİLİ MESAJI
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yayınladığı Berat Kandili Mesajında; 'Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan'' Berat Kandili'nin aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır.
 Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Bu itibarla tüm İslam âleminin ve Eğirdir'li vatandaşlarımızın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.
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