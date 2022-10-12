Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Brent petrol gün içinde; 93 ila 95 dolar arasında işlem görüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.



"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE İNDİRİMLER GELEBİLİR"

Sektör kaynakları brent petrolün varilinin 95 dolara kadar düştüğünü, motorinin tonunda da yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu belirterek, "Dolar kuru artmazsa, petrolde ve ürün fiyatında düşüş bir miktar daha devam ederse önümüzdeki günlerde indirim gündeme gelebilir" dedi.



OPEC'ten petrol üretimini azaltma kararı: ABD'den sert tepki

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DÜNYADA PETROL KAVGASI YAŞANIYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karara sert tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden'ı, Suudi Arabistan ile OPEC ülkelerinin aldığı bu kararın, siyasi olduğunu ve Rusya'nın işine yaradığını söylemişti. Riyad yönetimi ise, kararın siyasi değil ekonomik olduğunu belirtti.

