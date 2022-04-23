BÖYLE KALABALIK ISPARTA'DA GÖRÜLMEDİ
Isparta'da Türkiye'nin en kapsamlı AVM'si olarak nitelenedirilen Meydan AVM resmen açıldı. Binlerce vatandaş açılışa katıldı.
Detaylı haber az sonra gelecek...
Meydan AVM açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: ''Şehrimizin kalbinde 25 yıldır tamamlanamayan ITKM’yi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda Isparta Meydan AVM ismiyle açarak, hemşehrilerimizle buluşturduk. Göreve gelmemizin ardından çıktığımız yolda zaman zaman zorluklarla karşılaştık ama yılmadık. Hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Artık dün dünde kaldı, geçmişe takılmadan önümüze bakmak ve güzel günleri görmek zorundayız. Şehrimiz çok güzel yatırımlara kavuşuyor. Yıllarca ITKM olarak bildiğimiz Isparta Meydan AVM de hem tarihi bakımından hem de istihdam anlamında önemli bir yatırım. Isparta Meydan AVM’mizin açılışına katılan başta değerli protokol üyelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğin Şehri Isparta için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.'' Dedi.
Meydan AVM'deki işletmeleri ziyaret eden Başdeğirmen ; ''Bugün 23 Nisan. TBMM’nin kuruluşunun 102.yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizler 23 Nisan’da çocuklar gibi şendik ve çifte bayram kutladık. Çünkü çeyrek asırlık hasret sona erdi ve Isparta Meydan AVM artık vatandaşlarımızın hizmetindeydi. AVM’de Sayın Vekilimiz Recep Özel ile de mağazalarımızı ziyaret ettik, yolumuz oyun salonuna düştü. Burada vekilimizle oyun salonunda keyifli dakikalar yaşadık.'' ifadelerini kullandı
İŞTE MEYDAN AVM'DEN KARELER