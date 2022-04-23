23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Isparta’da coşkuyla kutlandı. Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamalar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. TED Isparta Koleji, Mustafa Şener Ortaokulu, Naşide Halil Gelendost İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu ve Boğaziçi Koleji öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kutlama törenine Vali Ömer Seymenoğlu ve Vali Berranur Asarkaya birlikte katıldı.Kutlamalarda dans gösterileri, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilirken protokol konukları ve çok sayıda aile çocukların coşkusuna tribünlerden eşlik etti.Gösterilerin sonunda Vali Seymenoğlu ve Vali Asarkaya kutlamalarda görev alan öğretmen ve öğrencileri tek tek tebrik ederek toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.