Üzerinden tam 25 yıl geçti. Yılan hikayesi dendi, çıkmaz sokak olarak tabir edildi, bitmeyen bir hayal olarak panolarda yer aldı. Seçim dönemlerinin en çok konuşulan ve bitirilmesi üzerine vaatler verilen ITKM inşaatı 6 dönem ve 4 belediye başkanı gördü. Bu vaat Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile gerçeğe dönüştü. Başdeğirmen, “Hz. Mevlana 800 yıl önce ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ demiştir. Artık dün dünde kaldı, geçmişe takılmadan önümüze bakmak ve güzel günleri görmek zorundayız” dedi.Isparta Meydan AVM’nin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli eğlenceler düzenlendi. Çocuklar kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendiler.Isparta Meydan AVM’nin resmi açılışı saat 14.00’da yapılan protokol konuşmalarıyla başladı. İlk olarak kürsüye gelen AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, çok heyecanlı ve mutlu bir gün olduğunu söyledi. Gökgöz, “Aziz Ispartalılara vermiş olduğumuz sözün yerine getirilmesinden dolayı gururluyuz. 37 yıldır Isparta’da esnaflık yapan ve Cumhuriyet ve Matbaalar Caddesi’nde 27 yılı geçirmiş bir kardeşiniz olarak buradayım. Hem Matbaalar hem de Cumhuriyet Caddesi’nde esnaflık yaparken buranın açılmasını bir hayal ürünü olarak gördük. Buranın açılması bölge esnafının da beklentisiydi. Buranın açılmasından dolayı mutluyuz, gururluyuz. Elini değil, gövdesi ve yüreğini ITKM için ortaya koyan Sayın Şükrü Başdeğirmen’i kutluyorum, tebrik ediyorum. Belediye Meclis üyelerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.AK Parti Milletvekili Recep Özel de, ITKM’nin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Isparta Meydan AVM’nin Isparta’nın yanı sıra başta Burdur olmak üzere bölgeye hizmet edeceğini söyledi. Isparta Meydan AVM’nin açılması için belediye meclis üyelerinin riske imza attıklarına değinen Özel, “‘Nasıl olacak bu’ denilirken, ‘biz bitireceğiz’ demiştik. O riski aldılar, TMSF Başkanı Muhittin Bey’inde çok güzel yaklaşımıyla bu eseri ortaya çıkardılar. Burada yapılan her şey sökülerek, tekrar yapıldı. Birinci sınıf kaliteli malzemelerle alışveriş merkezine yakışır ürünler kullanıldı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Şükrü Başkanımıza ve TMSF heyetine teşekkür ediyorum. Şükrü Başkanımız Isparta’mıza yakışan, diğer illerden gelenlere parmak ısırtacak bir eseri ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. 23 Nisan çocukları gibi kendisi de bugün çok mutlu” ifadelerini kullandı.AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ITKM’nin Isparta’nın kalbi olduğunu belirterek, tüm esnaf gruplarının bir dönem bu alanda yer aldığını söyledi. Zabun, “O dönemde şehir kendini yenilerken o dönemki belediye başkanlarımız bir vizyon ortaya koydular. Kazma vuruldu, 25 yıl oldu. Üzerinden çok hikaye geçti. Rahmetli eski Belediye Başkanımız Hasan Balaman, Isparta’nın kalbine, tarihine ve alışveriş mantığına uygun bir projeyi hayata geçirerek bugünlere gelmesinde büyük emek sarf etti. Şükrü başkanımız yeniden AK Parti belediyesi olarak işin başına geldiğinde bu işin noktalanması gerekiyordu. Buranın hukuki boyutu vardı. Meclis üyelerimizle görüştük. ‘Riski üstlenmeyen kahraman olamaz, riski üstlenmeyeni tarih yazamaz’ dedik. AK Parti Belediye Meclis gurubu olarak ‘bu karara imza atıyoruz’ dedik. O karara imza atan Belediye Başkanımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde yıllarca ITKM ile ilgili olumsuz konular konuşulduğunu belirtti. ITKM için ‘yılan hikayesi’, ‘çıkmaz sokak’, ‘bitmeyen hikaye’, ‘bitmeyen bir hayal’ şeklinde yazılar yazıldığına değinen Başkan Başdeğirmen, “Basında da bugüne kadar olumsuzluklar konuşuluyordu. Bundan sonra ekonomiye ve istihdama katkısı ile konuşulacak o kadar çok şey ortaya çıktı. Bundan sonra buranın şehrimize kattığı maddi ve manevi değerler konuşulacak” ifadelerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen, yerel seçimlerden önce 44 mahalleyi ziyaret ettiğini ve vatandaşlarla görüştüğünde 10 talep belirlediklerini bu taleplerden 4’ünün tüm vatandaşların dile getirdiğini söyledi. Bu taleplerden birinin de ITKM’nin açılması olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Görevi aldığımız takdirde ITKM’yi açma sözü verdik. Daha kısa sürede açabileceğimizi düşünmüştük ama işin içine girince karşımıza çok farklı durumlar ortaya çıktı. Oldukça fazla hukuki süreçler başlamış. Öncelikle hukuki süreçleri görüştük. Gerekli görüşmelerden sonra TMSF ile inşaat süreci başladı. İnşaat başlarken bize verilen raporlarda buranın yüzde 80’inin bitirildiğini gördük. İnşaata girdiğimiz zaman 160 bin metrekare kapalı bir alanlı yer olan burada yer ve duvar kaplamalarının hepsinin buzdan don olayından patladığını gördük. Tamamını kaldırdık, sıvaları yeniledik, elektrik hatlarını değiştirdik. Bunları yaptığımızda inşaatın yüzde 55 seviyesine gerilediğini gördük. Bize düşen vazife yüzde 45’di. Bu yüzde 45’i yaparak bugün karşınıza çıktı” dedi.İnşaat başladıktan sonra ITKM içerisinden 2 bin kamyon hafriyatın çöpe atıldığını, konferans salonundan da 700 ton su çekildiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, şunları söyledi: “Bu su yaklaşık 5 yıl kalmış. Bu su kışın donmuş ve malzemeleri patlamış. 250-300 kişi günlük çalışmayla işe başladık. TMSF heyetine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kullandıkları malzemelerin hepsini gördük. Çok kaliteli malzeme kullandılar. İlk olarak 2019’da camimizi açar mısınız dediğimizde o zamanın parasıyla 1,5 milyon lira harcayarak 4 ay içerisinde camimizi faaliyete geçirdik. 2019’da Kadir Gecemizde ilk namazımızı kıldık. Daha sonra Isparta’mızın ihtiyacı kültür merkeziydi. 1970’li yıllarda belediye başkanımız Fuat Uyar’ın yapmış olduğu Kültür Sineması’nda 45-50 yıl hizmet aldık. Ancak oranın artık dayanma gücü kalmadı. Yeni sosyal ve kültür tesislere ihtiyaç vardı. Kültür Merkezi’mizin açılmasını talep ettik bizi kırmadılar ve oradan başladılar. İçerdeki dekorun tamamı değişti. 7 bin 600 metrekare alan içerisinde 2 konferans salonu, 2 çok amaçlı toplantı salonu, 1 kütüphane ve toplantı salonları ile 4 cep sineması, sergi salonlarıyla Kültür Merkezimizi 2021 yılı Temmuz ayında açtık.”Isparta Meydan AVM alanında 1996 yılında projenin uygulanmaya başlandığını ancak mevcut projenin 2005’de Belediye Başkanı Merhum Hasan Balaman tarafından ortaya konulduğunu belirten Başdeğirmen, “Bugün bu projeyi açıyoruz. Bu proje Türkiye’ye örnek olacak bir projedir. Buradan hepimiz güzel hizmetler alacağız. Isparta’ya 20 yılda 30 tiyatro gelmiş. Kültür Merkezimiz açıldıktan sonra 30 günde 40 tiyatro izlettirdik. Bu inşaat başladıktan sonra 6’ıncı dönem 4’üncü belediye başkanıyım. 4 belediye başkanımızın da AVM’yi bitirmek için büyük mücadeleler verdiğine inanıyorum. Bugüne kadar emeği geçen belediye başkanlarımız Sayın Mehmet Aybatılı, Sayın Yusuf Ziya Günaydın, Merhum Hasan Balaman’a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hz. Mevlana 800 yıl önce ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ demiştir. Artık dün dünde kaldı, geçmişe takılmadan önümüze bakmak ve güzel günleri görmek zorundayız. Şehrimiz çok güzel yatırımlarla kavuşuyor. Bugün kavuştuğumuz AVM gibi Isparta’mız çok güzel hizmetler alıyor” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ITKM ile ilgili konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğin belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız TMSF Başkanını arattı ve konunun önemini anlatarak buranın bitmesi talimatını verdi. O zaman süreç başladı. Yetkili arkadaşlarımızla sayın milletvekillerimiz ve il başkanımızın da olduğu toplantılar yaptık. Biz burayı bitirmek zorunda olduğumuzun inancındaydık. Zorlandığımız süreçler de oldu. Şehrimize zorluklarla gelmiş, kötü bir durumda olan yeri açmaya çalışırken engellerle de karşılaştık. Personel arkadaşlarımız buraya risk var diye imza atmak istemediler. ‘Başkan bey imza atarsa inşaat başlar’ dediler. Hemen imzayı attık. TMSF Başkanımız Muhittin Bey ve ekibi olmasaydı, bize yakın davranmasalardı bu inşaatı bitirmemiz mümkün değildi. Belediye Meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Belediye Meclisinde buranın açılması için iradelerini ortaya koydular. Bu inşaat bu arkadaşlarımızın imzasıyla başladı. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin. Esnafımızın zor dönemleri oldu bugünden sonra güzel günleri yaşayacağız” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Isparta Meydan AVM’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında protokol üyeleri AVM’yi gezerek mağazaları ziyaret etti.