Baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeleyen “Nevruz Bayramı” bugün Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı.Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı ve 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Ormancılık Haftası münasebetiyle Eğirdir Kaymakamlığı tarafından ortak kutlama programı düzenlendi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Çelik, “Nevruz, toplumumuzun birbirine sevgi ile bakmasının, omuz omuza olmasının ve hayatı yakalamasının, hayata selam çakmasının ve doğaya saygı duymanın günüdür. Tabiatın uyanışının insanoğlu tarafınca fark edilip sevinçle ve şükürle karşılandığı gündür Nevruz. Ben Nevruzun Milletimiz için ülkemiz için güzel günlerin başlangıcı olacağını temenni ederek, hepinizi sevgi saygı ve bereket ile selamlıyorum. "dedi.Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda katılanlar, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yakılan ateşin üzerinden atladı. Daha sonra yumurta yarışları tertip edilerek Protokol tarafından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.Hediyelerin dağıtılmasının ardından “Dünya Ormancılık Haftası” kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe geçildi.Ormancılık Haftası Etkinlikler kapsamında yüzlerce sedir ağacı toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.