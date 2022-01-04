​Uluslararası öğrencilere ‘Dış Ticaret Semineri’ verildi

-Gelecek

-Isparta’da 82 farklı ülkeden öğrenci eğitim-öğretim görüyor

-Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren eğitim verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ilâ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ‘Farklı Renklerin Uyumu Tek Ses Oluyor’ Projesi’nin bir ayağı da Isparta’da hayata geçirildi.Isparta Uluslararası Öğrenci Derneği (ISPARTAUOD) tarafından misafir öğrencilere yönelik Dış Ticaret Semineri düzenlendi.ISPARTAUOD Başkanı Ali Aslan Isparta’da 82 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu ifade etti. Isparta’nın gül ve elma başta olmak üzere marka olan ürünlerinden uluslararası öğrencilerin de faydalanmasını istediklerini belirten Aslan, “Türkiye'nin de 2023 hedeflerine katkı sağlayarak stratejik düşünen ve uzun vadeli planlar yapan, paydaşlar arasında koordinasyonu en üst düzeyde tutarak fikir üreten ve uygulamaya dönüştürebilen tüccar, sanayici, işletmeci yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.UOD’nin temel gayesini ‘uluslararası öğrencilerin Isparta UOD çatısı altında evrensel kardeşlik değerlerine sahip olması’ şeklinde açıklayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünyayı tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin ve dünya coğrafyasının durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam medeniyetinin ve tarihinin ana hatlarına vakıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer 'gönüllü medeniyet elçisi' olarak ülkelerine dönmelerini sağlamaktır.Dış ticaret seminerlerinin temel hedefiyse insanlık için sorun olan alanlara kalıcı çözümler üretmede inovatif atılımlar yapabilecek uluslararası öğrencilere rehberlik etmektir.”Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren, ihracat yapmak ya da hâlihazırdaki ihracat pazarlarını geliştirmek isteyen uluslararası öğrencilere yönelik eğitim verdi. Öğrencilere eğitimlerinin yanında ileriye dönük dış ticaret, nakliye, lojistik, döviz piyasaları, uluslararası pazarlama stratejileri, stratejik yönetim, planlama, bilinçaltı uygulamaları ana başlıklarında eğitim verildi.Seminerlerde katılımcılara ihracatta sağlanan devlet yardımları, yurtdışı fuar destekleri, ürünlerinin markalaşması ve marka imajının yerleştirilmesi, pazara giriş desteği, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları gibi konular hakkında bilgiler paylaşıldı.