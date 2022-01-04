Elektrikli Süpürge Tamiri
''Tüm Marka ve Modellerin Servis ve Onarımını Yapıyoruz''
Elektrikli süpürge torbaları, filtreler, parçalar Süpürge Dünyası'nda mevcuttur
Süpürge Dünyası'nda kayış, torba, filtre, fırça rulosu, şalter, hortum vb. geniş bir yelpazede elektrikli süpürge parçaları bulunuyor ve her yaştan her marka ve modele hizmet veriyor.
''Eğitimli teknisyenlerimiz size işin doğru yapılacağını bilmenin rahatlığını sunar.''
Eski bir elektrikli süpürgeyi onarmak veya yeni bir tane satın almak istediğinizde, Süpürge Dünyası ihtiyacınız olanı sağlamakla kalmayıp kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı hizmet sunmaktan gurur duyuyor.
Uğramanızı ve size en uygun elektrikli süpürge çözümleri için fiyat teklifi almanızı öneriyoruz.
Uygun Fiyatlı Elektrikli Süpürge Tamir Servisi
''Süpürge sorularınız varsa, cevapları bizde!
Vakum onarımları bizim uzmanlık alanımızdır.
Sizinki gibi binlerce elektrikli süpürge üzerinde çalıştık! Süpürgenizin yeni gibi çalışmasını istiyorsanız, lütfen bize gelin veya bizi arayın!...''
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45