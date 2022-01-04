VEDA ZİYARETLERİ

10 yılı aşkın süredir görevini başarıyla yerine getiren İl Müdürümüz Murat Gevrek Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanması nedeniyle çalışma arkadaşları ve Ispartalılarla vedalaştı.Yoğun veda ziyaretlerini kabul eden İl Müdürümüz Murat Gevrek tüm personellere göreve başladığı günden beri özverili çalışmalarından teşekkür ederek, tek tek helalleşti.İlimize öz verili çalışmalarıyla değer katan İl Müdürümüz Murat Gevrek’e yeni görevlerinde başarılar dileriz.