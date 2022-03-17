Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi’22’ye katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilere tecrübe ve deneyimlerini anlattı. Başkan Başdeğirmen, inşaat mühendisliği öğrencilerine mesleğe başladıktan sonra alt branşlar seçmelerini önerdi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Topluluğu tarafından Kariyer Fuarları kapsamında 11. İnşaat Zirvesi’22 düzenleniyor. 15-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen İnşaat Zirvesi’nin açılışına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, İnşaat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, İnşaat Mühendisleri Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. İnşaat Zirvesi’22’nin açılışında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.SDÜ İnşaat Topluluğu Başkanı Rıdvan Çakır, İnşaat Zirvesi’nin 11’incisini düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin kariyerinde iz bırakmak amacıyla İnşaat Zirvesi’22’nin düzenlendiğini belirten Çakır, “Çok güzel bir etkinlik olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.SDÜ İnşaat Topluluğu Akademik Danışmanı İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlyas Devran Çelik, 11’inci düzenlenen İnşaat Zirvesi’nin kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi. Çelik, “Bu zirve siz gençleri okulda bizim size aktarmış olduğumuz teorik eğitimin üzerine sektörle tanışmanızda bir araç, paydaş olduğunu size anlatmak için yapılıyor. Zirve için Türkiye’nin farklı noktalarından değerli firmalarımız geliyor ve sizlerle tecrübelerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. Bu insanlar sizlere tecrübelerini aktarmaktan onur ve mutluluk duyuyorlar ama size düşen lütfen bu tecrübelerini dikkate alın, bunları bir rehber olarak edinmenizi istiyoruz” dedi.SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan da İnşaat Mühendisliği Bölümünün üniversiteye örnek bir bölüm, İnşaat Topluluğunun da örnek bir topluluk olduğunu söyledi. Prof. Dr. Saltan, “Pembe baret bu topluluğumuzdan Türkiye’nin her yerine yayıldı. Sponsor da bulduk. Örnek bir uygulama oldu” diye konuştu.İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, İnşaat Zirvesi’22’de tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.İnşaat Mühendisliği öğrencileriyle tecrübe ve deneyimlerini paylaşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin yüzde 90’ının mühendislik alanıyla ilgili olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bunun da en az yüzde 60’ını inşaat mühendisleriyle veriyoruz. Bizim her şeyimiz inşaat mühendisleriyle beraber yürüyor. Bugün biz deprem bölgesinde olan bir il ve ülkeyiz. Hatta deprem bölgesinde olmayan illerde de depremler olabiliyor. Konya deprem bölgesinde yer almamasına rağmen depremler olabiliyor. Sizlerle bunlar için iyi bir altyapı oluşturabileceğiz. Sizler kendinizi iyi yetiştirir, iyi bir eğitim alırsanız depremlere karşı önlem alan bilim, ilim insanları sizler olacaksınız” dedi.‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ şeklinde klasik bir söz olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Binaların öldürmemesi için sizler altyapıyı oluşturacaksınız. Devran hocamı tanıdıktan sonra mühendisliğinin içerisinde çelikçiliğin de ne kadar önemli bir altyapı olduğunu gördüm. Isparta’da yapacağımız çalışmalarda çelikle alakalı etkili, yetkili, bilen bir kişi aradık. Sadece ‘Devran hocamız var ondan destek alabilirsiniz’ dediler. Hocamla görüştük, 3 yıldır çelik konstrüksiyonla alakalı projelerde Devran hocamızla çalışıyoruz. İnşaat mühendisi deyince tek kademe değil de onun branşlarında ihtisaslaşacağımız alanları iyi bilmemiz gerekiyor. Sizin bugünlerde ihtisas alanlarınızı seçmeniz lazım. Doktor hem göze hem kalbe bakabiliyor mu, avukatların da değişik alanları var. İnşaat mühendisleri kendilerini bu yönde yetiştirir de herkes kendine uygun branşları seçebilirse çok daha verimli ve başarılı olacağımız inancındayım. 11. İnşaat Zirvesi’nin ülkemiz ve şehrimize faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.