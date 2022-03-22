22 Mart Dünya Su Günü

Bugün “Dünya Su Günü” en temel hayat kaynağımız “Su” için dikkatleri çekmek, günden güne çölleşen dünyada tatlı su kaynaklarının korunması için atılacak adımları anlatmak için her yıl 22 Mart’ta kutlanan gün için Isparta Valiliği önünde bir etkinlik düzenlendi.Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilen etkinlikte Yedişehitler İlkokulu öğrencileri de bir birinden anlamlı sloganların yazdığı dövizlerle katıldılar.Etkinliğe katılan Vali Ömer Seymenoğlu öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür etti. Öğrencilerle taşıdıkları sloganlarla ilgili sohbet eden Vali Seymenoğlu “ Bugün Dünya Su Günü, dün bahar ayının başlangıcı olan Nevruz’du, bu hafta ayrıca Orman Haftası yani Mart ayı bolluk bereket ayı. Burada yazdığınız gibi, su olmayınca hayat da olmadığına göre suyumuzu tasarruflu kullanmamız, temiz kullanmamız lazım. Aksi takdirde geleceğe bırakacağımız suyumuz kalmaz ve yaşam sona erer” dedi.Dünya Su Günü kapsamında Eğitim Dernekleri tarafından düzenlenen “Fırçanı Kap Gel Öğretmenim” etkinliği yapıldı. 114 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğretmenler su farkındalığı yaratmak için hazırlanan resimleri boyadılar. Öğretmenlerin çalışmalarını izleyen Vali Seymenoğlu öğretmenlere teşekkür etti.Ardından Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü standında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu etkinliğe katılan öğrencilere Müdürlüğün hazırladığı hediyeleri takdim etti.