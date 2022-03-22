TBMM, Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle “Anadolu Yıldızlar Ligi” çatısı altında düzenlenen “Mahallede Maç Var” futbol turnuvası grup müsabakaları 15-20 Mart 2022 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirildi.Grup müsabakalarında ilimizi temsil eden kız futbol takımımız grubunda birinci olarak 30 Mart - 3 Nisan tarihlerinde Antalya’da yapılacak yarı finallere adını yazdırdı.Kız Futbol takımımızı tebrik ediyor, yarı final müsabakalarında başarılar diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü