İlk etapta 7 köy doğalgazdan yararlanacakMerkez Köy Muhtarları: Bu hizmet asrın projesiIsparta merkezde 2008 yılında kullanılmaya başlanan ve ardından da bazı ilçelerde kullanıma sunulan doğalgaz hizmeti ilk kez merkeze bağlı köylere de taşınıyor. İlk etapta merkeze bağlı 7 köyden başlayacak olan doğalgaz hizmeti, etap etap diğer merkeze bağlı köylere de ulaşacak. Konuya ilişkin müjde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin’in de bulunduğu merkeze bağlı ve ilk etapta doğalgaza kavuşacak 7 köyün muhtarı ile yapılan toplantıda verildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, artık şehirlerin medeniyet ve güzel hizmetlerle büyüdüğünü belirtti. Şehirlerde çok güzel altyapıların oluşturulduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, Isparta merkezde doğalgaz kullanıldığını ancak merkeze bağlı köylerin bu imkandan yararlanamadığını söyledi. İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ile birlikte merkeze bağlı köylere doğalgazın nasıl ulaştırılacağı noktasında çalışma yaptıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Doğalgaz hizmetinde Kayı, Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt, Büyük Hacılar ve Küçük Hacılar ile Aliköy ilk etapta yer alacak ve diğer merkez köylerimizle devam ederek bu hizmet gelecek. 7 köyümüz ilk etapta bu yıl içerisinde olumsuz bir durum olmazsa doğalgaza kavuşacak” dedi.Belediye Başkanı Başdeğirmen, Nisan ayında Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi’nin merkeze bağlı köylerle ilgili doğalgaz altyapısının oluşturulmasıyla alakalı kararlar alacağını belirterek, “Kararların ardından bu hizmete Torosgaz firması başlayacak. Firmayla anlaşmamızı belli seviyeye getirdik, bizim de onlara vereceğimiz desteklerle beraber bu işi en kısa zamanda yapıp bu yıl sonunda köylerimizi doğalgazla kavuşturacağız. Bu iş için buradayız, güzel bir çalışma olacaktır. Sağlıkla, sıhhatle bu güzel hizmetten istifade etmeye hep beraber başlayacağız” şeklinde konuştu.İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin de destekledikleri ve takipçisi oldukları projelerden birinin de doğalgaz olduğunu söyledi. Keskin, “EPDK ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçelerimizden sonra köylerimizle ilgili çalışmalarımızı Belediye Başkanımızla beraber başlatmış bulunmaktayız. İl Genel Meclisi olarak Nisan ayında doğalgazla ilgili kararlarımızı çıkartacağız ve uygulayacağız. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında belediyemiz ve il özel idaremizle organize olup çalışmayı hedeflemekteyiz. Zor ve etabı olan bir süreç. Muhtarlarımız ve köylerimizin destekleriyle bu işi elbirliği ile başaracağız. Doğalgaz hizmeti etap etap köylerimize gelecek. İlk etapta 7 köyle başlayacağız ve etap etap merkez köylerimize geçeceğiz. Burada yanlış anlaşılmaya sebep vermeyelim, etap etap proje proje köylerimize doğalgazı getireceğiz. Sürece katkı sağlayan Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Doğalgaz müjdesini alan muhtarlar ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin’e teşekkür etti. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, seçim döneminde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerine “Belediye Başkanı seçildiğimde aynı zamanda Torosgaz yönetim kurulunda olacağım ve Deregümü köyü ile merkez köylere doğalgazı getirmek için çalışacağım, Allah’ın izniyle de getireceğim” dediğini hatırlatarak, “Bugün de sözünüzü yerine getiriyorsunuz. Doğalgaz hizmetinin başlamasıyla ilgili köyümüzde sobasını yakmak için dışarı çıkan odun, kömür taşıyan yaşlılarımız, külleri dökmek için dışarı çıkan gençlerimiz ve kadınlarımızın selamını getirdim. Köylümüz adına teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Aliköy Muhtarı Ali Çakacı da, “4 köy muhtarıyla Torosgaz’a gittiğimizde müdür bey köylere doğalgazın gelme durumu yok demişti. Moralimiz bozulmuştu. Müjdeyi bugün verdiniz. Köyüm adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu köylerimiz için büyük bir müjde. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız, doğalgaz müjdesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve milletvekillerine teşekkür etti. Yıldız, “AK Parti hükümeti ‘şehirlerde ne varsa köylerde de o olacak’ diyordu. Köylere doğalgazın gelmesi asrın projesidir. İnsana ve köylüye verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizden Allah razı olsun. Köylerimiz tozdan kurtulacak, yaşlılarımız rahat edecek” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Ünlü’nün yer aldığı toplantıya ilk etapta doğalgaza kavuşacak olan merkeze bağlı Kayı Köyü Muhtarı Aydın Kayabaş, Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, Yazısöğüt Köyü Muhtarı Muhammet Basmacı, Aliköy’ü Muhtarı Ali Çakacı, Büyükhacılar Köyü Muhtarı Mehmet Buğday, Küçük Hacılar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldız ve Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay katıldı.