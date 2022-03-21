​Keçiboılu ilçesi \aşağı Mahalle Bozyer mevkiinde, Isparta-İzmir tren hattındaki raylar üzerinde bulunan ray bağlantı somun ve cıvatalarını söken S.S, M.A ve E.A isimli şahıslar, sökmüş oldukları (60) adet ray bağlantı cıvatasLsomunu. somun ve cıvataları sökmede kullandıkları malzelemeler ile birlikte 19 Mart 2022 günü saat 17 00 sıralarında Keçiborlu ilçe Jandarma Komutanlığı'nca suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştirIsparta İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenin sağlanması, can ve malının korunmasına yönelik faaliyetlerine aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.