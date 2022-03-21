Isparta'nın Eğirdir İlçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Atatürk İlkokulu'nda fidan dikim programı gerekleşti.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piy. Albay Gökhan Hüseyin Özbek, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yakılan ateşin üzerinden aynı zaman da 'Nevruz Bayramı' olması dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile Antrenörler atladılar.Protokol öğrencilere hediyeler dağıttı, daha sonra yumurta yarışları tertip edilerek sedir ağaçları toprakla buluştu, can suyu verildi.Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani yaptığı açıklamada; 'Bildiğiniz gibi 2021 yılı hem bizler için hem de ormancılarımız için hem yoğun ve olumsuz geçti. Bizim amacımız burada bir farkındalık yaratmak, yoksa Orman Genel Müdürlüğü bu ülkenin % 30'unu işletiyor, yeni ormanlar kuruyor. Bizlerde Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl yaklaşık 300 hektarlık bir alanı yeniden ağaçlandırıyoruz, yeni ormanlar kuruyoruz. Bizim burada bugün diktiğimiz ağaçlar sembolik bir rakam. Burada sadece okullarımız için bir farkındalık yaratmanın peşindeyiz. Hergün televizyonlarda, haberlerde, basında iklim krizi, havaların sıcak gitmesi, soğuk gitmesi bunları yaşıyoruz. Bu anlamda ormanların ne kadar değerli olduğunun hergün biraz daha farkına varıyoruz. Bu anlamda bugün burada emek harcayan tüm arkadaşlarımıza etkinliğimize katılım gösteren sayın Kaymakamımıza Belediye Başkanımıza, komutanlarımıza ve değerli kurum amirlerine ben teşekkür ediyorum. İnşallah bütün yeni nesilin ormanları severek büyüyeceğini düşünüyorum, zaten öyle biliyorlar. Çünkü bizim için temel slogan şu ORMAN VATAN'dır.' ifadelerini kullandı.