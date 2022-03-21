FUTBOL HEYECANI ISPARTA'DA

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İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN DAVET

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal organizasyonlara devam ediyor. Türkiye Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız-Erkek yarı final müsabakaları 22 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal organizasyonlara devam ediyor. Türkiye Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız-Erkek yarı final müsabakaları 22 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri Futbol Yarı Final müsabakaları Isparta ev sahipliğinde Sav Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde saat 10:00’da başlayacak. Şampiyonada Konya, İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, İzmir, Manisa ve Hatay illerinden yıldız kız-erkek kategorilerinde toplam 32 takım Türkiye Şampiyonası için mücadele edecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz 3 gün sürecek Futbol heyecanına tüm Isparta halkını davet ederek, müsabakalarda mücadele edecek ekiplere başarılar diledi.