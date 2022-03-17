ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

BERAT KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR





Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandilini hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.



Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili, hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından birisi, ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı bir gecedir.

Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalar için af dileyeceğimiz bu önemli gecede tüm dualarımızın kabul olmasını temenni ederim.

İslâm dünyasının en önemli günlerinden birisi olan Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayı öncesindeki son kandil gecesi. Berat kurtuluş demektir. Kişinin yaşayacağı bereket, rızık, hastalık gibi her şey bu gece planlanır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan'ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat gecemizin hemşehrilerime ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Cenabı Allah’ın bizleri Ramazan ayına sağlık, sıhhat ve mutluluk içerisinde ulaştırmasını niyaz ediyorum.