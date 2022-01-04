(KAR ERİMESİ VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 04.01.2022 08:00 TSİ Bitiş Zamanı :09.01.2022 09:00 TSİYarın (Salı) günü batı kesimlerden başlayarak, zamanla tüm bölgede sıcaklıkların artacağı ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı merkezlerimizde Önümüzdeki hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları; Antalya: 19, Muğla: 15, Isparta: 13, Burdur: 14 derecedir.Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskım, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ