Emre Paşa'dan Başkan Veli Gök'e Anlamlı Veda Ziyareti

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, yeni görev yeri olan Şırnak İli Silopi İlçesi 23. Piyade Tugayı'na gitmeden önce duygusal bir veda serisine devam ediyor. Bu kapsamda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret eden Emre Paşa, samimi bir helalleşme ve vedalaşma anısına önemli bir buluşmaya imza attı.

Başkan Gök, halk arasında Emre Paşa olarak sevgi ve saygı gören Tümg. Emre Tayanç'ı makamında ağırlayarak, yeni görev yerindeki başarılarının devamını diledi. Veda ziyaretinde içten bir sohbet havası oluştu ve geçmişe dair hatıralar paylaşıldı.

Tümg. Emre Tayanç, Başkan Gök'ten helallik istedi ve duygusal anlar yaşandı. Ziyarette, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve Destek Hizmetleri Müdürü Gamze Göksu da hazır bulunarak dostluk ve dayanışma mesajları verdi.

Veda ziyaretinin sonunda Başkan Veli Gök, Tümg. Emre Tayanç'a anlam dolu bir hediye takdim etti. Bu özel an, dostluğun ve saygının en güzel ifadesiydi.

Eğirdir'de uzun yıllar boyunca halka hizmet eden, sevgi ve takdir kazanan Tümg. Emre Tayanç'ın bu duygusal vedası, dostluk ve beraberliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.