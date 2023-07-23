Isparta 32 Spor Kulübü, Muhlis İstemi'yi Kadrosuna Kattı

















Isparta 32 Spor Kulübü, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Iğdır FK'da, ikinci yarısında ise 52 Orduspor forması giyen başarılı kanat oyuncusu Muhlis İstemi ile anlaşma sağladı.24 yaşındaki İstemi, sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor. 1.80 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Iğdır FK formasıyla 16 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı. 52 Orduspor forması giydiği ikinci yarıda ise 12 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.Isparta 32 Spor Kulübü, Muhlis İstemi'nin transferi ile hücum gücünü artırmayı hedefliyor.Kulüp Başkanı Mehmet Ali Ergül, Muhlis İstemi'nin transferi için şu açıklamayı yaptı: "Muhlis İstemi, genç ve yetenekli bir oyuncu. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Transferi için çok mutluyuz. Kendisine Isparta 32 Spor forması altında başarılar diliyorum."Muhlis İstemi ise transferi için şu açıklamayı yaptı: "Isparta 32 Spor Kulübü'ne transfer olduğum için çok mutluyum. Bu kulübe şampiyonluklar kazandırmak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacım var."Muhlis İstemi'nin transferi, Isparta 32 Spor Kulübü'nün yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vereceğinin sinyallerini veriyor.