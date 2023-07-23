Burdur Gölü Son 50 Yılda Üçte Birini Kaybetti

















Burdur Gölü, son elli yılda su seviyesini üçte bir oranında kaybetti. Bu durum, iklim değişikliği, artan nüfus ve yanlış tarım uygulamaları gibi faktörlere bağlanıyor.Gölün su seviyesi, 1971 yılında 857,37 metreyken, 2023 yılında 837,68 metreye düştü. Bu, gölün yüzey alanının 17.998.210 hektardan 11.866.192 hektara düşmesine neden oldu.Gölün su seviyesindeki azalma, göl ekosistemini olumsuz etkiledi. Gölün kuş popülasyonu azaldı ve gölde yaşayan balıklar da tehdit altında.Gölün su seviyesini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ancak bu çalışmalar, gölün su seviyesini eski haline getirmek için yeterli değil.Gölün su seviyesinin korunması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, tarım uygulamalarını değiştirmek ve göle daha fazla su sağlamak gibi konuları içermeli.Burdur Gölü, Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biridir. Göl, bölgenin ekolojik dengesini sağladığı gibi, turizm ve balıkçılık gibi sektörlere de katkı sağlamaktadır. Gölün su seviyesinin azalması, bölgenin ekonomisine ve çevresine önemli zararlar verecektir.