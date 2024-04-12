Doğal Gaz Faturalarına Eklenecek Tutar Belli Oldu: İndirimde Sona Gelindi

Ekonomideki kötüleşmenin etkisiyle vatandaşların faturalarını ödemekte zorlanmaları üzerine, mutfak doğal gaz kullanımında geçici olarak uygulanan ücretsiz kota sona eriyor. Nisan ayı sonu itibariyle sona erecek olan ücretsiz doğal gaz uygulaması, 1 Mayıs itibariyle kullanılan doğal gaz faturalarında kalkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2023'te yaptığı açıklamayla başlayan uygulamada, ilk faturalar tamamen ücretsiz olmuş, diğer aylarda ise 25 metreküplük kısmı ücretsiz kullanım sağlanmıştı. Bu indirimle birlikte hane başı ortalama 150 lira kadar indirim yapılmıştı. Ancak, 1 Mayıs 2024 itibariyle bu indirim sona erecek ve doğal gaz faturalarına 150 lira daha eklenerek ücretlendirilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir artış ya da değişiklik yapılmadığını bildirdi. Ancak, Mayıs ayı için bir zam yapılıp yapılmayacağı henüz duyurulmadı. Bu nedenle, doğal gaz kullanıcıları tarafından gelecek aylarda faturalarda artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.