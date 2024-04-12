Emeklilerin Yüzünü Güldürecek Haber: Emekli Maaşındaki Son Rakam Sızdı!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emeklileri sevindirecek açıklamayı yaparak gündemi salladı. Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin net rakam tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Ocak ayında pek çok emekliye %49,25 oranında bir maaş artışı yapılmıştı. Ancak, bu artıştan 6.700 TL ve altında kök aylığı alan emekliler etkilenmemişti. En düşük emekli maaşı ise 10.000 TL olarak belirlenmişti.

Birçok emekli, günümüzde açlık sınırının 16.000 TL olduğu düşünülürse maaşlarının yetersiz kaldığını dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi emeklilerin taleplerini karşılayacaklarını Temmuz ayında duyurmuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından maaşlara yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı. SGK uzmanları da konuyla ilgili rakamları paylaşmaya başladılar. Bu uzmanlardan biri de Emin Yılmaz oldu.

Yılmaz, A Haber canlı yayınında emekli maaşlarını hesapladı ve şu ifadeleri kullandı: "Ocak, Şubat ve Mart aylarında enflasyon verileri sırasıyla %6,70, %4,53 ve %3,16 olarak açıklandı. Bu toplamda %15,05'lik bir zam demek. Dolayısıyla emeklilerin şu anda 1.710 TL'lik bir artışı cebinde diyebiliriz."

Yılmaz, 6 aylık enflasyon verilerine göre net rakamları da açıklayarak, "Ocak ve Haziran aylarında enflasyonun tahmini olarak %24 çıkması bekleniyor. Buna göre en düşük taban aylığının 12.500 TL veya 15.000 TL olması muhtemel gözüküyor" şeklinde konuştu. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı.