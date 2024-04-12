Başkan Başdeğirmen'in Gölcük Tabiat Parkı Müjdesi: Giriş Ücretlerinde Büyük İndirim!

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in vaadi gerçek oldu: Gölcük Tabiat Parkı'nda giriş ücretlerinde büyük bir indirime gidildi. 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte, giriş ücretleri neredeyse üçte birine indirildi. Yaya girişleri için 30 lira olan ücret 10 liraya, motosikletler için 60 lira olan ücret 20 liraya, araçlar için 90 lira olan ücret ise 30 liraya düşürüldü. Küçük ve büyük minibüs giriş ücretleri de sırasıyla 90 lira ile 150 liraya, otobüs giriş ücretleri ise 300 liraya çekildi.

Başkan Başdeğirmen, bu indirimle birlikte Gölcük Tabiat Parkı'na daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Ayrıca, parkta yapılacak olan önemli projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde, mesirelik alanlar için de yeni düzenlemelerin başlayacağını belirtti. Gölcük Tabiat Parkı'nın canlanması ve daha geniş kitlelere hizmet etmesi için atılan bu adım, Isparta'nın doğal güzelliklerini daha erişilebilir hale getirecek.