Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Isparta’da kütüphanesi olmayan 203 okula kütüphane kazandırıldı. Bu okullardan biri de Çünür mahallesindeki Şehit Ömer Sarı Ortaokulu. Okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Vali Seymenoğlu öğrencilere “Kitap okuyarak ufkunuzu açın ve hayallerinizden vazgeçmeyin” dedi.Şehit Ömer Sarı Ortaokulu’nda, düzenlemesi ve duvar resimleri Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan modern kütüphanede, her yaş grubu için kitap ve zeka oyunları bölümü bulunuyor.Yeni kütüphanelerini çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler seçtikleri kitapların sayfaları arasında uzun yolculuklara çıktılar. Öğrenciler kütüphanenin tasarımını özellikle de duvar resimlerini çok beğendiklerini söyleyerek öğrenci ablalarına teşekkür ettiler. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de öğrenci kardeşlerinin daha çok kitap okuyarak en güzel teşekkürü etmiş olacaklarını söylediler.Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Vali Seymenoğlu yaptığı konuşmada “Yaklaşık 3-4 hafta içerisinde ilimizde kütüphanesi olmayan veya yetersiz olan yaklaşık 203 okulumuzun bugün itibarıyla kütüphanesini tamamlamış olduk. Son 20-30 yıldır dijital çağda yaşıyoruz. Bundan dolayı da çocuklarımız kütüphanelerden sanki biraz uzak kaldı. Biz istiyoruz ki tekrar bir farkındalık yaratalım ve kütüphanelerle çocuklarımızı yeniden buluşturalım.Bu arada bir şansımız da oldu. Biliyorsunuz ilimizde bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz Kitap Fuarı gerçekleşti. Orada düzenlenen kampanyayla projemize 25 Bin adet kitap bağışı yapıldı. Böylece kütüphanelerimiz vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün katkılarıyla el birliğiyle oluşturulmuş oldu. Bu da bize büyük bir keyif verdi” dedi.Kütüphaneyi inceleyen Vali Seymenoğlu öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Öğrencilere “Hayal kurmak çocuklar için çok çok önemli, bizler için bile hayal çok önemli. Duvardaki resimde de kitap dostu çocuk ufka bakarak bazı hayaller kuruyor herhalde değil mi? Kitapları okuyarak, kendisini geliştirerek hayallerine ulaşmaya çalışıyor. Sizler de okudukça, öğrendikçe zihniniz güçlendikçe gerçekleşebilecek hayaller kuracaksınız. Onun için ne olur bu kütüphaneyi bol bol kullanın. Çünkü bu ülkenin, bu milletin, bu vatanın sizlere ihtiyacı var çocuklar. Burada olmamızın sebebi; Sizlerin hayal kurmanıza destek olmak ve kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesine fırsat vermek” diye konuşan Vali Seymenoğlu kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.