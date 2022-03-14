Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök Birlikte Hastane ve Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti.14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı.Sabah 08.30'da ilk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine giden Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök'ü burada Hastane Başhekimi Semih Gürler ve Hastane yönetimi karşıladı.Hastane yönetimi ve hastane doktorları ile kahvaltıda buluşan Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök burada yaklaşık 45 dakika süren programda hastane doktorlarıyla sağlık ordusunun içerisinde bulunduğu zorluklar ve problemler değerlendirildi. 'Ciddi anlamda fedakarlık gerektiren çok onurlu bir meslek, insan hayatına direk dokunan bir meslek, ben sizlere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Bugün, bu özel günde bu kadar değerli insanların bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Camianın bayramı kutlu olsun diyorum.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise; 'Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmalarını bilmekteyiz. Özellikle pandemi döneminde çocuklarından ayrı yerlerde kalarak ve tüm zorluklara rağmen görevlerini yapmışlardır. Sağlık hizmetleri kalitesi anlamında çok ciddi gelişmeleri gözlemlemekteyiz. Özellikle pandemi sürecinde dünyada Türkiye’de yapılan sağlık yatırımlarının nasıl bir fayda sağladığını bu süreçte daha iyi gözlemleme imkanı bulduk. Ben tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum.' dedi.Hastane yönetimi ve hastane doktorları ile çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından hastane çalışanlarına karanfil dağıtımı gerçekleşti. Daha sonra Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Ocağı'nı ziyaret eden Kaymakam Adem Çelik ve Başkan Veli Gök burada da doktorlar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiler. Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enes Özdemir'de eşlik etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)