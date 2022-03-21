Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı Mart ayının bitmesi ile birlikte sona ermeyecek. Nisan ayının kapı aralamasıyla birlikte sıcak hava bekleyen vatandaşların planını alt üst eden bir gelişme yaşandı.



Meteoroloji kaynaklarından edilen bilgilere göre kar yağışının Mart ayında ülkemizi terk etmeyeceği ve Nisan ayında bir kez daha etkisini göstereceği belirtildi.



ISPARTA'DA DA YAĞIŞ OLACAK



Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere Isparta ve Burdur dahil birçok kentte etkisini gösteren kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar 'bu son kar' diye beklerken Sürmeli, kar yağışlarının süreceğini belirtti.



ISPARTA İÇİN UYARI VERİLDİ



İstanbul dahil, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce için "sarı ve turuncu kod" uyarısı yapıldı.



"BEKLEDİĞİMİZ BAHAR, NİSAN AYININ İKİNCİ YARISINDA"



"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.



SARI RENK KODU UYARI NEDİR?



Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



TURUNCU RENK KODU UYARI NEDİR?



Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.