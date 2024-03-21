Emniyet Genel Müdürlüğü Park Cezası Uygulamasında Büyük Değişiklik Yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü, park cezalarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gitti ve fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkilerini kısıtladı. Yapılan açıklamaya göre, artık fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza kesme yetkisine sahip olacaklar.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumda oluşan tepkilerin ardından fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisini sonlandırdı. Özellikle fahri trafik müfettişlerinin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışmalara yol açmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçti ve fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisini durdurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı ve bu yetkiler büyük ölçüde kısıtlandı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecekler. Diğer park ihlalleri için artık fahri trafik müfettişlerinin ceza kesme yetkisi bulunmayacak.

Öte yandan, engelli araçlara ayrılan park yerine park edilmesinin cezası 1.383 lira olarak belirlendi. Bu cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanarak 1.037,25 lira olarak ödenebilecek. Hatalı park cezası ise 690 lira olarak belirlendi.