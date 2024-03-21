Bankalar Emeklilere Yüksek Promosyon Fırsatı Sunuyor, Süre Uzatıldı

Emekliler için bankalar tarafından sunulan promosyon fırsatları, seçim öncesindeki belirsizlik döneminde özellikle dikkat çekiyor. Bankaların emekli promosyon kampanyalarını takip eden emekliler, bu süreçte bankaların sağladığı promosyon miktarlarını merak ediyorlar.

Son dönemde SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yapılan zamların ardından, emeklilerin gözü kulağı seyyanen zam konusuna çevrildi. Ancak hükümet tarafından konuyla ilgili henüz güncel bir açıklama yapılmadı ve seçimlere yaklaşılırken zam ihtimalleri zayıflıyor gibi görünüyor. Bu belirsizlik döneminde emekliler, bankaların sunduğu promosyonları yakından takip ediyorlar.

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını sunarken, başvuru süresini uzattılar. Emekliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri ise bu promosyonların miktarı oldu. İşte bankaların sunduğu promosyon miktarları ve şartları:

İş Bankası: 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

DenizBank: Emekli aylığını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere, 5.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası: Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere, 3 yıl boyunca peşin 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB Finansbank: Emeklilere, 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti BBVA: 31 Mart'a kadar maaşını Garanti Bankası'na taşıyanlara, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra kredi kartı ile yapılan 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus veriliyor. Böylelikle toplamda 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuluyor.

Akbank: SGK emekli maaşını Akbank'tan taşıyanlara, 10.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para fırsatı sunularak toplamda 12.500 TL ödül fırsatı veriliyor.

Yapı Kredi: 31 Mart 2024 tarihine kadar maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara, toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

ING Bank: 10 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.