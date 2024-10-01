ISPARTA II. TURİZM VE GASTRONOMİ FUARI BAŞLIYOR: ITSO BAŞKANI ÇELİK’TEN FUARA DAVET

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Isparta II. Turizm ve Gastronomi Fuarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, geçen yıl büyük ilgi gören fuarın bu yıl daha geniş bir katılımla gerçekleşmesi için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Fuara yönelik heyecan verici gelişmeleri paylaşan Başkan Çelik, Isparta halkını ve çevre illerden gelecek misafirleri fuara davet etti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve diğer paydaşların desteğiyle organize edilen fuar, 3-6 Ekim tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Başkan Çelik’e toplantıda ITSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Dede de eşlik etti.

60 Bin Ziyaretçi Hedefleniyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın bu yıl daha geniş bir kitleye hitap etmesi hedefleniyor. Başkan Çelik, "Bu yılki hedefimiz 60 binin üzerinde bir katılıma ulaşmak," diyerek fuarın Isparta’nın doğa, spor, sağlık, kültür ve inanç turizmi ile gastronomi alanındaki zenginliklerini tanıtma açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Başkan Çelik, fuar kapsamında çeşitli konferanslar, paneller ve etkinliklerin yer alacağını belirterek, "Amacımız, Isparta’nın tüm değerlerini hem yerel halkımıza hem de komşu illerden gelen misafirlerimize tanıtmak," dedi.

Gastronomi Şovları Büyük İlgi Gösterecek

Bu yıl fuara Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun da büyük destek verdiğini duyuran Çelik, yaklaşık 80 aşçının katılımıyla gerçekleştirilecek gastronomi şovlarının fuarın öne çıkan etkinliklerinden biri olacağını söyledi. Isparta’nın yöresel lezzetlerinin ve gastronomi zenginliklerinin ön plana çıkarılacağı bu etkinliklerin büyük ilgi göreceği öngörülüyor.

Ücretsiz Ulaşım İmkânı

Ziyaretçilerin fuar alanına kolayca ulaşabilmesi için ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacak. Halk otobüsleri, fuar süresince saat 11.00’den itibaren Kavaklı Cami önünden Gökkubbe Fuar Alanı’na ücretsiz seferler düzenleyecek. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Çelik, bu ulaşım kolaylığının daha fazla ziyaretçiyi fuara çekmesini umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Çelik, fuarın daha düzenli, kaliteli ve görsel olarak zengin geçmesi için büyük bir özen gösterildiğini belirterek, "Bu yıl fuarımızın daha da başarılı geçmesini ve Isparta’mızın güzelliklerini en iyi şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz," dedi.

Haber: Isparta II. Turizm ve Gastronomi Fuarı