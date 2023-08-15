Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik, KDV ve ÖTV oranlarındaki değişikliklerle sürekli olarak dalgalanıyor. Bu durum da benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişikliklere yol açıyor.

Son güncellemelere göre benzin fiyatlarına 15 Ağustos 2020 tarihinde 1,30-1,55 TL arasında zam yapıldı. Özellikle 16 Temmuz'da kurşunsuz benzin ve motorinin litre fiyatları üzerinden alınan ÖTV ve vergi tutarlarında yapılan artışlar, bu fiyat değişikliklerinin temel nedenlerinden biri oldu.

Bu yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların bir özeti şu şekildedir:

16 Temmuz: Motorin ve kurşunsuz benzin fiyatlarına yapılan ÖTV artışları nedeniyle ortalama 6 TL'lik bir zam gerçekleşti.

21 Temmuz: Motorine 1,55 TL, benzin fiyatlarına ise 2 TL'lik bir zam geldi.

28 Temmuz: Motorin fiyatlarına 1,45 TL, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL daha zam yapıldı.

11 Ağustos: Motorin fiyatlarına son olarak 1,80 TL'lik bir zam daha eklendi.

Bu değişiklikler sonucunda özellikle İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatları 34,01 TL'ye, benzin fiyatları ise 32,36 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi unsurlar göz önünde bulundurulur. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen ürün fiyatları ve günlük Dolar kuruyla hesaplanır.

Bu nedenle, araç sahipleri akaryakıt fiyatlarının sürekli değişebileceğini göz önünde bulundurarak yakıt alımlarını planlamalı ve bütçelerini bu değişikliklere göre ayarlamalıdır.