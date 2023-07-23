CUMA AKŞAMLARI KIRAZLIDERE'DE ÜCRETSİZ MÜZİK DİNLETİLERİ ISPARTA HALKINI COŞTURUYOR!



















Cuma akşamları Kirazlıdere’de düzenlenen müzik dinletileri ile yaz akşamları Isparta Belediyesi tarafından renklendiriliyor. Ücretsiz ikramların sunulduğu etkinlikte, vatandaşlar Isparta Belediyesi Şehir Orkestrası eşliğinde keyifli anlar yaşıyor.Isparta Belediyesi, Kirazlıdere Amfi Tiyatro'da düzenlediği müzik dinletilerini yaz aylarında da haftalık olarak devam ettiriyor. Cuma akşamlarını daha da keyifli hale getiren müzik dinletileri, Isparta halkının yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Gençler ve vatandaşlar, Isparta Belediyesi Şehir Orkestrası'nın şarkılarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşıyor. Ayrıca, etkinlikte çeşitli ikramlar da beğeniyle karşılanıyor.Cuma akşamı düzenlenen etkinlikte dikkat çeken minik bir baterist olan 9 yaşındaki Doğukan Gök, bateri çalarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.Kirazlıdere Amfi Tiyatro'yu dolduran vatandaşlar, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu vurgulayan katılımcılar, "Isparta Belediyemiz çalışıyor. Kirazlıdere'yi çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Şu anki hali belki başka ülkelerde yok. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Etkinliği çok beğendik. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz," dediler.