

Bellona ve İstikbal Satılıyor: Mobilya Sektöründe Büyük Değişim

Türkiye'nin önde gelen mobilya markaları İstikbal ve Bellona'nın satılıyor olması sektörde büyük bir sürprize neden oldu. Bu markaları satın alacak olan yeni sahipleri ise dikkat çekiyor.

Doğanlar Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Lova ve Ruum Store gibi markaları bünyesinde barındıran ve sektörde gücünü artırmayı hedefleyen bir hamle yapıyor. Yeni dönemde yurtiçinde 100, yurtdışında ise 25 yeni mağaza açmayı planlayan grup, mobilya sektöründe daha da güçlenmeyi amaçlıyor.

1972 yılında küçük bir mobilya dükkanı olarak başlayan Doğanlar Mobilya, bugün dünya çapında üretim ve ihracat yapan bir dev konumunda. Davut Doğan ve İsmail Doğan'ın vizyonuyla büyüyen şirket, Türkiye'nin dört bir yanında 733 mağaza ve yurtdışında 45 ülkede 109 satış noktasıyla küresel bir oyuncu haline geldi.

Doğanlar Mobilya Grubu'nun yeni dönemde hedefi, Türkiye Varlık Fonu'nun (TMSF) satışa çıkarması beklenen Erciyes Anadolu Holding'e bağlı İstikbal, Bellona ve Form Sünger gibi şirketlere odaklanmak. Bu adım, sektörde önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

Grubun CEO'su Mustafa Karamemiş, 2024 ve sonrasında büyümeye hız vereceklerini belirtiyor. Karamemiş, Türkiye'de 733 mağazalarının bulunduğunu ve 2023'te 82 yeni mağaza açtıklarını ifade ederek, 2024'te ise bu rakamı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor. Ayrıca, şu anda 45 ülkede 109 satış noktasında ürünlerinin satıldığını vurguluyor.



