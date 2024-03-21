Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 19 gün hapis cezası ile aranan M.Ş.

Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.K.

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 17 gün hapis cezası ile aranan C.S.

Kasten yaralama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S.

Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.T.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11/03/2024 ile 18/03/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 30 aranan şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şahıslar arasında şu suçlardan arananlar bulunmaktadır:Yakalanan şahıslar, ekiplerin titiz ve uzun süren çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.