Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı

Yakalanan şahıslar arasında şu suçlardan arananlar bulunmaktadır:
- Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 19 gün hapis cezası ile aranan M.Ş.
- Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.K.
- Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 17 gün hapis cezası ile aranan C.S.
- Kasten yaralama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S.
- Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.T.
Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.