Kredi Kartı ile Taksitli Alışveriş Yapanlar Dikkat! Geri Sayım Başladı

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun kritik uyarısıyla birlikte kredi kartı ile taksitli alışveriş yapanlar için geri sayım başladı. Vatandaşlara tarih veren Babuşcu, önemli bir uyarıda bulundu.

Enflasyonla Mücadelede Yeni Kararlar

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlar arasında kredi kartlarıyla yapılan harcamaların kontrol altına alınması da yer alıyor. Bu doğrultuda kredi kartı kullanımıyla ilgili çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

Taksit Sayıları Azalıyor, Faiz Oranları Artıyor

Son zamanlarda kredi kartı nakit avans işlemlerinde taksit sayılarının azaltıldığı ve faiz oranlarının artırıldığı gözlemleniyor. Bu değişikliklerle birlikte, kredi kartı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya çıkıyor.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun Uyarısı

Eski Ziraat Bankası genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Babuşcu, 31 Mart yerel seçimlerini işaret ederek kredi kartı ile taksitli alışveriş yapacak olanları uyardı. Vatandaşları, "Kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak için son günler... İhtiyacınız varsa Nisan ayından önce alışverişinizi gerçekleştirin" şeklinde uyardı.