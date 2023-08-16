Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!

Isparta Salı Pazarı, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor. Müşterilerin "Pahalı kızım, ama ne edelim?" şeklinde ifade ettiği yorumlar ve pazar esnafının açıklamaları, artan fiyatların ekonomik zorluklara yol açtığını gözler önüne seriyor.

Pazar esnafı, bu hafta etiket fiyatlarının yüksek olduğunu kabul ediyor. Bir pazar esnafı şunları dile getirdi: "Bize göre biraz yüksek. Tabii ki gösteriyorlar, pahalı diyorlar bize. Müşteriler gerçekten almakta zorlanıyor. Vallahi fiyatlar şimdi geçiş dönemi; Antalya sebzesi bitti, Antalya bitince yerli malı yetersiz geliyor ve bu yüzden biraz yüksek. Yani domates yaza göre 30 lira gerçekten yüksek. Ama düşük fiyatlı domatesler de var. Salçalık domates bile 15 lira. Mazot pahalı, ilaç pahalı…"

Pazardaki vatandaşlar da benzer düşünceleri paylaşıyor. Bir vatandaş, "Domates 25-60 lira, fasulye 50 lira. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Parası olmayana ve asgari ücret alanlara zor. Pazara 200 lirayla çıkıyorum. Ne aldım, sorun bir bakalım" diyerek zorlukları dile getirdi.

Mevsimine uygun sebzelerin pazar tezgahlarında 10 ila 30 lira arasında satıldığı, meyvelerin ise 30 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, yüksek fiyatların özellikle asgari ücretli ve düşük gelirli kesimleri zorladığını ifade ediyorlar.

Pazarda yaşanan fiyat artışları, hem tüketicileri hem de esnafı etkilemeye devam ederken, bu durumun ekonomik koşulların daha da ağırlaşmasına neden olabileceği kaygısı da gündemi meşgul ediyor.