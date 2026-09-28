Klasik, Farklı ve Pratik 10 Poğaça Tarifi
Sabah kahvaltılarında, öğleden sonra gelen misafirlere çayın yanına ikram ettiğimiz poğaçalar özellikle de acıkan çocukların beslenmelerinin demirbaşlarından biri. Günün her saatinde kurtarıcımız olan poğaça, üstelik sadece klasik peynirli olanıyla da sınırlı değil; patatesten sebzeye, cevizden meyveye kadar birbirinden farklı malzemelerle hazırlanabiliyor.
Biz de bu kez hem klasik poğaça tariflerini hem de yeni tatlar denemek isteyenlere hitap edecek farklı poğaça tariflerini bu yazımızda bir araya getirdik. İster çocukların beslenme çantasına, ister sabah kahvaltıya, isterseniz de misafirlere beş çayının yanına hazırlayabileceğiniz bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. İşte birbirinden farklı poğaça tarifleri…
Kaşar peynirli pofuduk poğaça
Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan kaşar peyniri, poğaça tariflerinde ilk tercihlerden biri oluyor. Pofuduk bir poğaçanın arasında erimiş halde olan o tadını ise büyük küçük herkes seviyor. İşte mutfağı mis gibi poğaça kokutacak, fırından çıkar çıkmaz birden bitecek pofuduk kaşar peynirli poğaça tarifi.
Kaşar peynirli pofuduk poğaça tarifi
İç malzemeleri
Arzu edilen kadar kaşar peyniri
Arzu edilen kadar siyah zeytin
1 su bardağı süt
1 su bardağı soğuk su
3/4 su bardağı zeytinyağı
2 adet yumurta
3/2 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
6 su bardağı un
1/2 paket yaş maya
Üzeri için
Yeteri kadar mavi haşhaş tohumu
Yeteri kadar yumurta sarısı
Kaşar peynirli pofuduk poğaça nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri yoğurun. 1 saat mayalandırın.
Hamuru bezelere ayırın. El ayanızda açarak içerisine bir parça kaşar peyniri ve doğranmış zeytin ilave edip kapatın, yuvarlayın.
Üzerine yumurta sarısını sürüp üzerini örtecek kadar haşhaş serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Simit poğaça
Simit mi yoksa poğaça mı yemek istediğinize karar veremiyorsanız harika bir önerimiz var: Simit poğaça. Dışı çıtır çıtır susamla kaplı olan bu poğaça, içindeki erimiş bol kaşarıyla da sabahların daha güzel başlamasının en büyük sebebi. Kahvaltıda sıcak çayın yanında servis edebileceğiniz bu tarif, klasik yemek tarifleri arasından sıyrılarak sofrada tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Simit poğaça nasıl yapılır?
Bulamak İçin Malzemeler
Yeteri kadar susam
Hamur malzemeleri
1/4 su bardağı süt
1/4 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı soğuk su
1/4 su bardağı sıvı yağ
1/4 su bardağı tereyağı
1 adet yumurta beyazı
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz maya
1 çay kaşığı toz mahlep
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
İç malzemeleri
Arzu edilen kadar kaşar peyniri
Üzeri için
1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi
1 adet yumurta sarısı
Simit poğaça nasıl yapılır?
Malzemelerin hepsini toparlanana kadar yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. 1 saat üzerini örtüp mayalandırın.
Hamurdan cevizden büyük parçalar koparın ve yuvarlayıp içine birer parça kaşar peyniri yerleştirip kapatın, şekil verin.
Üzerinin malzemelerini bir kasede karıştırın ve poğaçaları bulayıp sonra da susama batırın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
Patatesli poğaça
Pastanelerde yediğiniz patatesli poğaçaları evde yapabilmek çok kolay! İçerisinde yer alan mahlep sayesinde şimdiye kadar yediğiniz tüm patatesli poğaçaları unutup çay saatlerinizin yeni gözdesiyle tanışın.
Patatesli poğaça tarifi
İç Malzemeleri
Arzu edilen kadar patates
Arzu edilen kadar toz karabiber
Arzu edilen kadar pul biber
1 su bardağı tam buğday unu
5 su bardağı un
1 adet yumurta
3/4 su bardağı zeytinyağı
7/4 su bardağı süt
3/2 tatlı kaşığı toz maya
2 çorba kaşığı toz şeker
3/2 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep
Üzeri için
Yeteri kadar susam
Patatesli poğaça nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri kaba alıp elinizle yoğurun. 1 saat dinlendirin.
Hamuru bezelere ayırın. Haşlanmış patatesi tuz ve baharatları ile karıştırıp ezin. Bezelere ayırdığınız hamurun içerisine harcı ilave edin.
Hamuru elips seklinde kapatın. Yumurta sarısını sürün. Üzerini örtecek kadar susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.
Cepli mayalı poğaça
Poğaçayı sadece lezzetiyle değil sunumuyla da farklılaştırmak isteyenler için cepli mayalı poğaça oldukça güzel bir seçenek. Özellikle de okula veya iş yerine götürmek için oldukça uygun olan bu poğaça sayesinde kahvaltı tabağında olması gereke birçok yiyeceği poğaçanın arasına ekleyebilirsiniz.
Cepli mayalı poğaça tarifi
Malzemeler
1 su bardağı inek sütü
1 su bardağı su (ılık)
yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket kuru maya
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
yaklaşık 5.5 su bardağı un
Servis malzemeleri
yeteri kadar kaşar peyniri
yeteri kadar domates
yeteri kadar marul
Üzeri için
yeteri kadar yumurta sarısı
yeteri kadar çörek otu
yeteri kadar susam
Cepli mayalı poğaça nasıl yapılır?
Süt, ılık su, sıvı yağ, kuru maya ve şekeri derin bir kaba alın, karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurun, tuzu da ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru üzeri kapalı şekilde 1 saat mayalandırın. Mayalanan hamurdan büyük parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle bir daire şeklinde açın. Önce ikiye sonra dörde katlayıp cepleri oluşturun.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Soğuyunca ortalarını açın, içine kaşar, domates ve marul ekleyerek servis edin.
Peynirli pastane poğaçası
Pastane poğaçasının içi yumuşak dışı kıtır dokusunu evde yakalamak isteyenler bu tarifi mutlaka denemeli. Fırından çıktığında mutfağı saran mis gibi kokusuyla da iştah açan peynirli pastane poğaçası, çayın en güzel eşlikçisi olacak.
Peynirli pastane poğaça tarifi
Harç Malzemeleri
1 su bardağı lor peyniri
1 avuç maydanoz
3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı toz şeker
1/2 paket toz maya
1 tatlı kaşığı mahlep
1 adet yumurta
150 gram yumuşak tereyağı
1/4 su bardağı soğuk su
Üzeri için
1 adet yumurta sarısı
Peynirli pastane poğaçası nasıl yapılır?
2,5 su bardağı unu ve kalan malzemeleri yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Gerekirse kalan unu da ilave edin.
Hamuru 12 eşit bezeye ayırın ve unlanmış tezgâhta yuvarlayın.
İç malzemelerini ayrı bir yerde karıştırın.
Bezelere el ayanızla bastırıp üzerlerine hazırladığınız içten paylaştırın. Bezeleri ikiye katlayıp harcı içine saklayın ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı dizin.
Yarım saat de tepside mayalandırın ve üzerlerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kabarıp kızarana kadar pişirin.
Erikli tatlı poğaça
Poğaçanın her zaman tuzlu olması gerektiğini düşünenlerdenseniz bu tarif fikrinizi değiştirebilir. Kırmızı erik, beyaz çikolata, tereyağı bir araya gelince artık hep bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Klasik yemek tariflerinden sıkılanların ve meyveli tatları sevenlerin mutlaka denemesi gereken erikli tatlı poğaça, çocukların da favorisi olmaya aday.
Erikli tatlı poğaça nasıl yapılır?
Malzemeleri
110 gram tereyağı
3/4 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
3/2 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
1 çimdik tuz
1 su bardağı beyaz çikolata
1/2 su bardağı kırmızı erik
Erikli tatlı poğaça nasıl yapılır?
Yağ ve şekeri krem kıvamına gelene kadar mikserde çırpın.
Yumurtayı ekleyin ve karışana kadar çırpın.
Unu, karbonatı ve tuzu ekleyip sadece karışana kadar çırpın.
Kalan malzemeleri ekleyip harmanlayın. Kaşıkla ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayıp pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin.
Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 12 dakika pişirin.
Sebzeli poğaça
Sebzeleri hamur işlerine dahil etmeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu tarif, alışılmış poğaçalardan biraz farklı. Bal kapağı püresi, kapya biber ve taze soğan gibi hamura hem renk hem de lezzet katan sebzelerin yer aldığı bu tarifte keçi peynirinin de olması lezzetine lezzet katıyor.
Sebzeli poğaça tarifi
İç malzemeleri
Yeteri kadar keçi peyniri
3/2 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı bal kabağı (püre halinde)
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 su bardağı kırmızı kapya biber (kıyılmış)
2 dal taze soğan (kıyılmış)
Üzeri için
Arzu edilen kadar çörek otu
Sebzeli poğaça nasıl yapılır?
Malzemelerin hepsini bir yoğurma kabında karıştırıp yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine birer parça keçi peyniri ekleyip yuvarlayın.
Pişirme kağıdı serili tepsiye aralıklı dizin, üzerlerine çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Mayasız poğaça
Hamurun mayalanıp kabarmasını beklemeye vakti olmayanlar için oldukça pratik bir poğaça tarifimiz var. Çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bu poğaça tarifini ister misafirlerinize isterseniz de kahvaltıya hazırlayabilirsiniz.
Mayasız poğaça tarifi
İç malzemeleri
1/2 demet maydanoz
1 adet kuru soğan
250 gram kıyma
Yeteri kadar pul biber
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Mayasız poğaça nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri elinizle yoğurun ve 1 saat dinlendirin.
İç harcı için bütün malzemeleri iyice karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp el ayanızda açın. İçerisine harçtan yerleştirin ve mantı seklinde kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Dereotlu cevizli poğaça
Bir kere deneyen herkesin tarifini isteyeceği dereotlu cevizli poğaça, alışılmışlardan farklı olduğu için de dikkat çekiyor. Mayasız hazırlanmasıyla da mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenlerin de işini kolaylaştıracak olan dereotlu cevizli poğaça tarifi, çayın yanına mutlaka tuzlu bir şeyler isteyenlerin denemesi gereken lezzetlerden biri.
Dereotlu cevizli poğaça tarifi
Malzemeleri
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı yoğurt
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1/2 su bardağı ceviz (kıyılmış)
1/2 demet dereotu
Dereotlu cevizli poğaça nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri elinizle yoğurun ve 1 saat dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve hamuru toparlayıp fırın kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin.
Maydanozlu lorlu siyez unlu poğaça
Beslenmesine dikkat edenlerin tercihi olan siyez unuyla ortaya lezzetli bir poğaça tarifi çıkardık. İçerisinde yer alan maydanoz ve lor peyniriyle de yedikçe yedirten bu tarif, tam tutan kıvamıyla da tıpkı pastane poğaçası gibi oluyor. Farklı unlarla yemek tarifleri denemek isteyenlerin mutlaka yapması gereken lorlu siyez unlu poğaça, kahvaltıların yeni gözdesi olacak bizden demesi.
Maydanozlu lorlu siyez unlu poğaça tarifi
Malzemeleri
3 su bardağı siyez unu
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı yulaf unu
1 su bardağı lor peyniri
1/2 demet maydanoz
Maydanozlu lorlu siyez unlu poğaça nasıl yapılır?
Bütün malzemeleri yoğurun ve 1 saat dinlendirin.
Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişirin.