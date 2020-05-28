İSTANBUL - Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, koronavirüs salgını sonrası sağlık hassasiyetinin yoğun olduğu okul, otel, AVM ve hastane gibi alanlarda yenileme çalışmalarının yoğunlaştığını belirterek, son dönemde geliştirdikleri antimikrobiyal ürünlere bu gibi yerlerden ciddi talep olduğunu bildirdi.

Uytun, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada etkisini devam ettiren Kovid-19 salgınının, gayrimenkul ve mobilya alanlarında da önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini anlattı.

Salgının bir yandan toplum sağlığını tehdit ettiğini, diğer yandan da sosyal hayatları baştan şekillendirdiğini aktaran Uytun, bu dönemde iş yapış ve benzeri alanlarda yaşanan değişikliklerden bahsetti.

Uytun, salgınla birlikte evde geçirilen vaktin hayli arttığını kaydederek, bu durumun evi yeniden keşfetmek ve evin eksiklerine odaklanmak için kişiye bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Bu dönemde yaptıkları araştırmalara göre, özellikle banyolar, giyinme alanları ve mutfaklarda ciddi bir yeniden düzenlemeye gidildiğini aktaran Uytun, şu bilgileri verdi:

"Bu alanlarda evlerinde yeniden düzenleme yapanların oranı yüzde 80'in üzerinde. Farklı yaşam alanlarına göre bu oran farklılık gösteriyor. Söz konusu salgın sürecinin yakın gelecekte de tamamen sona ermesi öngörülmüyor. Bu da evlerimizin maksimum verimlilikte kullanılmasını zorunlu kılıyor. Hafele olarak bu alanda geliştirdiğimiz kiler sistemleri, çekmece ve dolap içi düzenleyiciler gibi çözümlere olan talep ciddi oranda arttı. Yakın gelecekte hayatımızı şekillendirecek bireyselleşme ve uzaktan sosyalleşme gibi kavramlarla bu ilginin daha da artacağını söyleyebiliriz."





- "Okul, hastane ve AVM'lerden ciddi talep alıyoruz"





Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Uytun, salgınla birlikte sadece evlerde değil restoran, okul, AVM ve otellerde de ciddi bir tadilat sürecinin başladığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Eskiden daha çok Ramazan aylarında gördüğümüz tadilat dönemi şimdi salgınla birlikte biraz daha erken başladı. Bunun yanında salgın süreci özellikle sağlık hassasiyeti yüksek ürün ve materyallere de ilgiyi artırmış durumda. Bu dönemde geliştirdiğimiz antimikrobiyal ürünlere özellikle büyük okul, otel, AVM ve hastane zincirlerinden ciddi talep var. Antimikrobiyal ürünlerimizle pazarda ciddi bir fark oluşturduk. Bu ürün grubumuzda bakır alaşımlı antimikrobiyal ve bakteri öldürücü özelliğe sahip bir metal kullanıyoruz."





- "Küçük evleri daha işlevsel hale getiriyoruz"





Hilmi Uytun, Hafele Türkiye olarak daha önce geliştirdikleri Hafele Concept modelinin salgın sonrası dönemde çok daha büyük ilgi göreceğini kaydederek, bu projeyle düşük bir maliyetle eve büyük konfor kattıklarını anlattı.

Bu sistemle 40 metrekarelik bir evde, 74 metrekarelik kullanım alanı oluşturabildiklerini aktaran Uytun, küçük evleri daha işlevsel hale getirdiklerini, aynı metrekarenin, rahat bir şekilde hem ev hem ofis olarak kullanılabildiğini bildirdi.

Uytun, konutların içinde yapılacak yenilemelerin satış hızını ciddi oranda artırdığını belirterek, "Kiraya sunulan evlerde 3 kira bedeli; satışa sunulan evlerde ise istenen bedelin yüzde 3'ü ev yenilemeye ayrıldığında bu dairelerin yüzde 70-80 oranında daha hızlı kiralandığını ya da satıldığını gözlemliyoruz." bilgilerini verdi.