Isparta’da planlı elektrik kesintisi

15 Eylül 2019 Pazar günü, 15.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-230 (Yediemin TR 322021- 804093) trafosu AG kol çıkışında Emek Mühendislik tarafından Büyük Başarı Kolejinin elektrik bağlantıları nedeniyle 15 Eylül 2019 tarihinde, saat 15.00-17.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Çünür Mahallesinde bulunan Küme evleri mevkiinde bulunan aboneler ile Akdeniz hamamı etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

18 Eylül 2019 Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-1 KÖK’ den TR-12 trafosu çıkışı ve TR-13/A trafosu AG kol çıkışında Kuleönü Belediyesi tarafından yapılacak olan ağaç kesim çalışmaları nedeniyle, 18 Eylül 2019 tarihinde, saat 09.00-17.00 arasında, yedi saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul ve Kemal Mahalleleri, Atabey İlçesine bağlı; Bayat Köyü ve Gürkanlar Gülyağı fabrikası ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

16 Eylül 2019 Pazartesi günü, 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Darıderesi hat başından Darıderesi Köyü çıkışında Emek Mühendislik tarafından Darıderesi Köyü enerji nakil hattında bakım onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.00-16.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Darıderesi Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.