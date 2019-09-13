





























































Organik sütten gelen enfes lezzetiyle organik yoğurt hem ailelerin hem de bebek ve çocuk beslenmesine özen gösteren annelerin vazgeçilmezi.Türkiye'nin her bölgesinden gelen doğal yöresel lezzetler Isparta'da tek bir noktada,'de...,,Zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine,çiftlik yumurtasına ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri kendi doğal yerinden getirtilmiş olarak siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza sunuyor.Kültür sineması yanı No:60532 676 76 31