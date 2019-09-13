Mobilium Center 9.Yılını Kutluyor!







Mobilium Center, değerli Isparta halkının teveccühü ile yüksek kalite, güler yüzlü hizmet anlayışı doğrultusunda çıkmış olduğu yola, İpek, Nills, ABC,Muzaffer Premium ve İnegölün seçkin markaları Manço Genç odası ile üstün kalite ve ürün çeşitliliğini hızla arttırarak değerli Isparta ve bölge halkının hizmetinde 9.yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır!Nice Yıllara Hep Birlikte!9.yılımızda siz değerli halkımıza özel Eylül ayında ekstra özel indirimler, mağazamızı ziyaret eden bütün müşterilerimizin istifadesine sunulmuştur.Ayrıca sınırlı sayıda özel ürünlerde %50’ye varan sezon sonu indirimler Mobilium Center ‘da.Eğirdir yolu 3.km’de sizleri beklemekteyiz.Mobilium CenterMağaza Müdürüİbrahim TUNÇ