Yarbaşı Belediyesinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yarbaşı Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla çocuklara hediye paketleri evlerinde teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için hediye pakete hazırladıklarını belirtti.

Sokağa çıkamayan çocuklara hediyelerini evlerinde teslim ettiklerini aktaran Kaynar, "Yarbaşı Belediyesi olarak çocuklarımıza bu zorlu zamanda bayramlarını kutlamama burukluğu yaşamamaları için 350 hediye kutusu dağıttık. Biraz olsun çocuklarımıza tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.







