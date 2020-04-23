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Kumluca'da polisler çocukları 23 Nisan'da mutlu etti

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yaptığı iki çocuğu mutlu etti.

Kumluca'da polisler çocukları 23 Nisan'da mutlu etti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.04.2020 18:12
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ANTALYA - Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yaptığı iki çocuğu mutlu etti.

Polis ekipleri, Merkez Mahallesi Ormanyolu Sokak'taki Adem Efe Çiftçi'nin evinin önüne geldi. Muhammed Çiftçi'yi arayan polisler, babadan oğlu Adem Efe'yi aşağıya getirmesini istedi.

Baba Muhammed ve anne Nazmiye Çiftçi, Adem Efe ve kardeşini de alarak apartmandan aşağı indi. Polis ekipleri Adem Efe'nin yıllardır hayal ettiği polis kıyafetini kendisine hediye etti. Polislere aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe, polis amcalarının kendisine yaptığı sürprizden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Muhammed Çiftçi, hiç beklemedikleri bir anda oğullarına böyle bir sürpriz yapılmasından dolayı çok duygulandıklarını belirterek, "Küçüklükten beri hayaliydi. Ne zaman nerede polislerimizi görse 'Ben de büyüdüğümde polis olmak istiyorum' diyordu. Okul müdürüne sürekli bana 'Ne zaman polis kostümü getireceksin' diye soruyordu. Bu sürprizi de okul müdürümüz polislerle iş birliği yaparak organize etmiş. Polislerimize ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Bade Nur ve Ecrin Su'ya doğum günü sürprizi

Polis ekipleri ardından Meydan Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Bade Nur Yılmaz'ın evine giderek burada yaş pastayla çocuğun doğum gününü kutladı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Bade Nur, "Bugün benim doğum günümdü. Böyle bir kutlama hiç beklemiyordum. Yaptıkları sürpriz için polis amcalara teşekkür ederim." dedi.

Baba Osman Yılmaz ise kızlarının doğum gününün kutlanmasından dolayı çok mutlu olduklarını, kızlarına kendilerinin doğum günü yapmaları gerekirken, polislerin kendilerinden erken davranarak kutladıklarını söyledi.

Kızlarının yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu, bunun da kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Yılmaz, "Kızım Bade Nur çok mutlu oldu. Kızımın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu sürprizi organize eden polislerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Son olarak polisler, 23 Nisan doğum günü olan Ecrin Su Tekdemir'i, Yeni Mahalle Mimar Sinan Sokak'taki evinde ziyaret etti. Doğum günü pastasıyla polis ekipleri karşısında gören Ecrin Su, büyük şaşkınlık yaşadı. Yaptıkları doğum günü sürprizinden dolayı polislere teşekkür eden Ecrin Su Tekdemir, bu anı ömrü boyunca unutmayacağını belirtti.

 

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