TED Isparta Koleji İklim Krizi İçin Harekete Geçti

Lise öğrencilerimiz, coğrafya öğretmenleri Mahmut DANİŞMENT ve Nedim USTA rehberliğinde küresel iklim değişikliği ve etkilerini konu alan farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına başladılar. Bu kapsamda okulumuzda, geleceğimizi tehdit eden küresel iklim değişikliği ve etkileri konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. İlkim değişikliğinin olumsuz etkileri ve alınması gereken önlemler noktasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim üyesi, İklimbilimci Dr. Okan BOZYURT öğrencilerimiz ile çevrimiçi buluşarak, konuyla ilgili verimli bir söyleşi gerçekleştirmiştir.