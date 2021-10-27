*BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN TALİMATLARI İLE

EĞİRDİR'DE FARKINDALIK SÜRÜYOR.

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde İklim Değişikliği Haftası münasebetiyle 'Yaşlı Bakım' bölümü öğrencileri göl kıyıları ve sokakları temizleyerek farkındalık yarattılar.Dün Eğirdir SAREM (Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü) önünden başlayarak Eğirdir Gölü kıyıları ve Menderes Mahallesinde gerçekleşen etkinliğe Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar Gürdal, Menderes Mahallesi Muhtarı Murat Gürdağ, belediye çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Eğirdir Belediyesi Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş yaptığı açıklamada; '16-27 Ekim Dünya İklim Değişikliği ile ilgili bizlerde belediye olarak etkinlik yapmaya karar verdik. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün talimatlarıyla iklim değişiklikleri mücadele kapsamında çevre temizliğimize başlamış olduk. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile Menderes Mahallesi'nde yoğun bir temizlik çalışması yapmış bulunmaktayız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazılımı azaltılması, çevreye duyarlılık, geri dönüşümün önemi gibi konularda arkadaşlarımızla birlikte çevre etkinliğinizi tamamlamış bulunmaktayız.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar GÜRDAL; 'Eğirdir Belediye Başkanlığı, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı öğrencileri ile birlikte İklim Değişikliğine haftasına farkındalık kapsamında Eğirdir'imiz de göl çevresinde ve apartmanların yanında temizlik yapıyoruz. Burada trafiği durduruyoruz, insanları, vatandaşları iklim değişikliğine iklimin bize getirmiş olduğu işte gölde çekilme var, diğer coğrafi durumlarda değişiklikler var. Bu anlamda insanoğlunun bizlerin yapması gereken oldukça fazla vazife var. Bunları hem öğrencilerimize hem de diğer vatandaşlarımıza kazandırmaya ve bu hafta boyunca farkındalık ve etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerinde bulundu.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN ise; '6-27 Ekim Dünya İklim Değişikliği Haftası kapsamında bir farkındalık yaratalım istedik, Menderes mahallemizde muhtarımız, halkımız ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizle temizlik çalışmaları yaptık, sağlık meslek yüksek okulu hocalarımıza, muhtarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)