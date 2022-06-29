BAŞKAN İPEKÇİ’DEN BAKAN KURUM VE BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR

SAV’DA ALT YAPI

ÇALIŞMALARI

TAM GAZ…

İÇME SUYU HATTIMIZI YENİLEDİK

“KASABAMIZA YAPILAN

YATIRIM TUTARI 50

MİLYON LİRAYI GEÇTİ”

BELEDİYEYE AİT ARAÇ

PARKINI GENİŞLETMEYİ

SÜRDÜRÜYORUZ…

YENİ PROJELERİMİZİ

HAZIRLIYORUZ…

BAŞKAN İPEKÇİ’DEN BAKAN

KURUM VE BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR

KADINLARIMIZA YÖNELİK

YAZ KURSLARI AÇACAĞIZ

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Isparta ziyaretinde alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 bin lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin liralık destek sözü verdiğini kaydetti. Başkan İpekçi, katkılarından dolayı Bakan Kurum ve TBMM Başkan Vekili Bilgiç’e teşekkür etti.Sav Kasabasında yürütülen alt yapı çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan önemli bir destek geldi.Geçtiğimiz günlerde Isparta’yı ziyaret ederek Bakanlığı ile ilgili önemli ziyaret ve temaslarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi’nin alt yapı konusundaki destek talebine olumlu cevap vererek toplam da 1 milyon 750 bin liralık destekte bulunma sözü verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Sayın Bakanımız Murat Kurum Isparta ziyareti sırasında Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda Beldemizdeki alt yapı çalışmalarına destek olarak 250 bin lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin liralık destek sağlanacağını ifade ettiler. Sözkonusu destek sayesinde Kasabamızdaki alt yapı çalışmalarına ağırlık verilecek ve kısa sürede tamamlanması sağlanacak” dedi.Bu arada Merkeze bağlı Sav Kasabası şu günlerde adeta şantiyeye döndü. Altyapı çalışmalarının yoğunlaştığı Sav’da bu yıl yeni projelerin de startı verilecek. Sav Kasabasının çehresi 3 yılda değişti. Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabada hizmetlerin ve projelerin birbiri arkasına devam ettiğini belirterek, “Kasaba halkının büyük bölümü doğalgaz kullanımına geçti. İçme suyu hattımızı yeniledik ve vatandaşların evlerine içme suyu hattını belediye imkanlarıyla biz bağladık” dedi. Sav Kasabasının başarılı Belediye Başkanı Şakir İpekçi 3 yılda büyük projelere imza atmanın haklı gurunu yaşıyor. Başkan İpekçi, kasabada yapımı büyük ölçüde tamamlanan doğalgaz projesi ile kasaba halkının geride bıraktığımız kış mevsiminde büyük bölümünün doğalgaz imkanlarından yararlanır hale geldiğini ifade etti. İpekçi konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi:“Sav’da vatandaşlarımız kokusuz ve dumansız bir yakıta kavuşmuş oldu, kasaba halkımız doğalgazdan çok memnun . Kasabamızdaki doğalgaz projesinin tamamı önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Böylece Kasabamızın tümü doğalgazdan yararlanmış olacak. Kasabada alt yapı ve yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, halen Kasabanın Fatih mahallesinde sürdürülen çalışmaların alt yapı ve yol çalışmalarını kapsadığını belirterek çalışmaların yaz boyunca tüm kasaba genelinde devam edeceğini belirtti.Sav Kasabası halkının adeta hazır su içtiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Şakir İpekçi, kasabada bir süredir yapımı süren içme suyu hattının da geçtiğimiz aylarda tamamlandığını hatırlatarak şöyle dedi:“30-40 yıllık içme suyu hattımızı yeniledik. Sav’da su demek, hayat demektir. İller Bankası imkanlarıyla daha önce 54 km. olarak planlanan hattımızı 66 kilometrelik olarak tamamlamış olduk. İki üç ay önce teslim aldık ve evlere kendi imkanlarılarımızla içme suyu hattımızı bağladık. Bir evin içme suyu bağlantı maliyeti bize bin liraya maloluyor. Sav halkı daha berrak, hijyenik ve daha kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak. Yeni depolar yaptık. Akdeniz Bölgesinin en kaliteli suyu bizde. Geçmiş belediye başkanlarımız döneminde kurulan Davraz Su konusunda daha önce 5 yıllık anlaşma yapılmış biz bunu ilgili şirketle bir yıl daha uzattık. Davraz suyun kaliteli suyunu hem yöreye hem diğer kentlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Sav Kasabasında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, kasabaya su ve doğalgaz başta olmak üzere çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirtti. Sav’a 3 yılda kazandırılan yatırımların maliyetinin yaklaşık 55 milyon liraya ulaştığını kaydeden İpekçi, “Kasabamıza biz seçildikten sonra gerek su ve gerekse doğalgaz yatırımı olmak üzere yaklaşık 40 milyon liralık yatırım yapıldı. Bunların dışında Belediye imkanlarıyla da kasabamıza yaklaşık 15 milyon liralık yatırım sağladık” dedi.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyenin araç parkına çok önemli araç ve iş makinaları kazandırdıklarını ifade etti. Başkan İpekçi ayrıca Sav’a yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı bir merkezi de en kısa sürede kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.Öte yandan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabaya yeni yatırımlara ilişkin proje hazırlıklarının devam ettiğini, örneğin Kasabaya büyük bir Pazar yeri kazandıracaklarını, yeni piknik alanı yapmayı düşündüklerini ve bunlara benzer bir çok projelerin kısa sürede başlayacağını da sözlerine ekledi.Kasabaya yapılan desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Sözkonusu desteklerden dolayı başta Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere her zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen TBMM Başkan Vekili AK Parti Isparta Milletvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer Milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel’e en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin destekleriyle Kasabamıza önemli hizmetler kazandırılmaktadır” şeklinde konuştu.Öte yandan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kurban Bayramı sonrası Sav Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 1 ay sürecek, haftada 3 gün Dikiş Kursu düzenleyeceklerini belirterek, “Katılmak isteyenler için kurs kayıtlarımız 5 Temmuz' a kadar Belediyemize başvuru yapabilirler” dedi.