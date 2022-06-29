







Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Bugüne kadar yeni sanayi sitesinin oluşturulmasıyla ilgili bilgiler veren yöneticiler, birinci etapta 466 bin metrekarelik alanının kamulaştırıldığını söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de site yönetiminin çok büyük emek verdiğini dile getirerek 18 uygulanmasına geçildiğini ve inşaata başlanılacak duruma gelindiğini kaydetti.Ziyarette Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Toka sitedeki gelişmelere ilişkin sunum yaptı. Toka, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi’nin 3 etaptan oluştuğunu belirterek, alanın toplam 1 milyon 253 bin metrekareye sahip olduğunu söyledi. Birinci etap olarak 466 bin metrekare alanın kamulaştırıldığını kaydeden Toka, “Kamulaştırmalarımız devam ediyor. 19 Nisan 2022 tarihinde 18 uygulaması sözleşmesi yapılmış olup, bu kapsamda zemin etüdü, mimari proje altyapısı bulunmaktadır. Arazimizin DOP projesini yaptırdık. 2 yıldır pandemiden genel kurul yapamadık ama bu süreçte arsa almaya devam ettik” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la Isparta ziyareti sırasında görüşmeler yaptıklarını ifade eden Hasan Hüseyin Toka, “Olumlu sonuçlar almaya başladık. 18 uygulaması bittikten sonra kooperatifimize çok düşük faizli kredi kullandıracaklarını söylediler. Projemiz içerisinde kooperatifimizi çok avantajlı hale getirecek olan güneş enerjisi ve su birikim alanları yer almaktadır. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e her zaman bize destek vermesi ve yanımızda olmasından dolayı kooperatifimiz adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’ya yeni bir sanayi sitesi kazandırmak için girişimde bulunduklarını belirterek, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulunun 3 yıldır çalışma içerisinde olduğunu söyledi. 2 yıldır yaşanan pandemi sürecinin çalışmaları yavaşlattığına değinen Başkan Başdeğirmen, bu sürecin geride kaldığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulması için birinci aşamayı tamamladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk etapta 466 bin metrekare alanın kamulaştırıldığını ve tapuların alındığını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “İnşaata başlayacak duruma geldik. 18 uygulamasına başlanıldı. Mimari projeleri verildi ve diğer işlemler için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Çalışmaların ardından ilk etabın inşaatına başlayacağız. Bu çalışmalar kolay değildi. Çok şükür ilk etabı bitirdik. Şu anda 402 üye var, 500’e yakın üyeye göre binalarımızı yapabiliyoruz. Bu gelişmeleri görünce memnun oldum. Çok güzel hazırlık yapılmış. İmar bölümündeki arkadaşlarımız da çok güzel destek veriyorlar” şeklinde konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Isparta ziyareti sırasında yeni sanayi sitesiyle ilgili bilgiler aktardıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Sayın bakanımız personellerine buraya destek verilmesini izah etti. Ziyaretin ardından site yönetimi Ankara’ya davet edildi ve oraya gittiler. Orada anlattılar, çok uygun rakamlarla, faiz oranlarıyla, ödeme boşluklarıyla bir kredi verileceği müjdesini getirdiler. En kısa sürede 18 uygulaması bitirilip, inşaat ruhsatı verildikten sonra her türlü kolaylık sağlanacak. Üyelerimiz çok emek verdiler. Bundan sonra önümüz açık. En kısa zamanda inşaata başlayıp, bu sanayi alanını hizmete sunmak istiyoruz. Site yönetimine teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.