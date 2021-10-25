Keçiborlu Belediyesi olarak, bir süre önce Sıfır Atık projesi kapsamında kurduğumuz Atık Getirme Merkezlerinden sonra, bu yönde adımlar atmaya devam ediyoruz. İlçemizde, şimdilik 2 bölgeye Geri Dönüşüm Otomatı yerleştirdik. 2 çeşit geri dönüşüm otomatımız mevcut. Bunların biri, öğrencilerimiz için. Plastik şişelerinizi atık şişe bölümüne yerleştirdiğinizde kalem alabileceğiniz şekilde çalışıyor. 2. Otomat ise sokaktaki can dostlarımız için. Atık plastik şişeleriniz karşılığında sokak hayvanları için mama ve su tedarik edebilirsiniz. İlçemize hayırlı olmasını dilerim.





Keçiborlu Belediyesi





-Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK-