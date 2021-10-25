İlçemiz Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR’ ın Katılımıyla Romen Papatyası ve Melisa Dikimi Etkinliği Gerçekleşti

Gülümse Isparta Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri İslamköy'de bulunan Tıbbi Aromatik Bitikiler Bahçesine Haziran ayında Dikimi Gerçekleşen Ekinezya ve Aronya Aromatik Tıbbi Bitkilerinin ardından Kaymakamız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Eşi Sayın Seda AKPINAR Hanımefendi ve Atabey Belediye Başkanımız Sayın Tevfik AKSOY 'un katılımı ile Romen Papatyası ve Melisa dikimi gerçekleşti.